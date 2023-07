Kanadalaishyökkääjä kirjoitti Putinille – haluaa Venäjän kansalaisuuden: "Ehkä pelaa joku päivä maajoukkueessa"

Kanadalaishyökkääjä Leipsic, 29, on pelannut venäläisvetoisessa KHL:ssä vuodesta 2020 lähtien. Hän on edustanut TsSKA Moskovaa ja Metallurg Magnitogorskia, ja hänen uusi seuransa on Pietarin SKA, jonka kanssa hän solmi hiljattain kaksivuotisen sopimuksen.