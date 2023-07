Roman Rotenberg paljasti: Venäjä virittää erikoista yhteistyötä Intian kanssa

Intia on voittanut maahockeyssa kahdeksan olympiakultaa, viimeisimmän tosin vuonna 1980, joka on ylipäätään sen viimeisin maahockeyn olympiamitali. Intian maahockeymenestys on ollut viime vuosikymmeninä heikompaa, vaikka lajilla on yhä maassa suurasema.