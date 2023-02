Kaksi olympiavoittajaa otti Venäjän kansalaisuuden

Pietarin Zenitiä seurajoukkuetasolla edustavat 26-vuotiaat Claudinho ja Malcom saivat Venäjän kansalaisuuden presidentti Vladimir Putinin myöntämänä viime perjantaina. Mirror kertoo, että on väitetty, että kaksikon haluamassa maan kansalaisuudessa olisi taustalla verotuksellisia syitä.

Malcom ja Claudinho voivat Venäjän kansalaisuuden saatuaan edustaa Venäjän maajoukkuetta tulevaisuudessa. Malcomille asia on mahdollista vuonna 2024 ja Claudinholle vuonna 2026.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan sääntöjen mukaan maassa on asuttava viisi vuotta ennen kuin on oikeus edustaa maajoukkuetta. Malcom on pelannut Venäjällä Zenitissä vuodesta 2019 ja Claudinho vuodesta 2021 lähtien.