Kalseatunnelmainen kuva Ivanka Trumpista ja Jared Kushnerista on kuin suoraan Hohdosta – löydätkö yhtäläisyyden kulttikauhuelokuvaan?

– En tiennytkään, että Hohdosta on tekeillä uusi versio. Karmivaa! toinen tuumaa.

Myös muita kauhuelokuvavertauksia on ehditty viljellä. Toiset näkevät kuvassa Hohdon sijaan elementtejä vuonna 1976 ilmestyneestä Ennustuksesta, Pimeyden kukista tai Alejandro Amenábarin ohjaamasta ja Nicole Kidmanin tähdittämästä The Others -elokuvasta.