KalPan uusi hankinta pyöritti Salzburgin nurin

KalPan kesän hankinta Cade Borchardt nakutti kolme tehopistettä, kun Salzburg kaatui jääkiekon CHL:ssä lukemin 3–2.
Borchardt syötti ensin Juuso Ketolan 1–1-maalin ylivoimalla ensimmäisessä erässä. Vain minuuttia myöhemmin hän tarjoili Teemu Hartikaiselle, joka laukoi kuopiolaiset 2–1-johtoon niin ikään ylivoimalla. Borchardtin kolmas tehopiste tuli myös syötön kautta, kun hän vapautti Aleksi Klemetin maalintekoon
27-vuotias Borchardt hankittiin KalPan riveihin tänä kesänä Pohjois-Amerikasta. Hän on ollut pirteällä pelipäällä CHL-otteluissa, sillä neljässä ottelussa on syntynyt tehot 2+5.
Borchardt on nakuttanut parin viime kauden aikana hurjia teholukemia Pohjois-Amerikan ECHL-sarjassa. Viime kaudella tehoja syntyi 40+31 ja toissa kaudella 24+53.
KalPalle voitto oli CHL-kauden neljäs.
Lauantaina myös Ilves pelasi kauden neljännen CHL-ottelunsa, jonka se voitti norjalaista Storhamaria vastaan tylysti 3–0. Ilves on CHL-sarjataulukon kärjessä puhtaalla pelillä. KalPa on toisena pisteen Ilvestä perässä, sillä yksi sen voitoista tuli vasta jatkoajalla.