KalPan uusi hankinta pyöritti Salzburgin nurin

1.03576518
KalPalla menee lujaa CHL:ssä.Jari Pekkarinen / All Over Press
Julkaistu 06.09.2025 21:29
Toimittajan kuva
Eren Gürler

eren.gurler@mtv.fi

@ErenGee

KalPan kesän hankinta Cade Borchardt nakutti kolme tehopistettä, kun Salzburg kaatui jääkiekon CHL:ssä lukemin 3–2.

Borchardt syötti ensin Juuso Ketolan 1–1-maalin ylivoimalla ensimmäisessä erässä. Vain minuuttia myöhemmin hän tarjoili Teemu Hartikaiselle, joka laukoi kuopiolaiset 2–1-johtoon niin ikään ylivoimalla. Borchardtin kolmas tehopiste tuli myös syötön kautta, kun hän vapautti Aleksi Klemetin maalintekoon

27-vuotias Borchardt hankittiin KalPan riveihin tänä kesänä Pohjois-Amerikasta. Hän on ollut pirteällä pelipäällä CHL-otteluissa, sillä neljässä ottelussa on syntynyt tehot 2+5.

Borchardt on nakuttanut parin viime kauden aikana hurjia teholukemia Pohjois-Amerikan ECHL-sarjassa. Viime kaudella tehoja syntyi 40+31 ja toissa kaudella 24+53.

KalPalle voitto oli CHL-kauden neljäs.

Lauantaina myös Ilves pelasi kauden neljännen CHL-ottelunsa, jonka se voitti norjalaista Storhamaria vastaan tylysti 3–0. Ilves on CHL-sarjataulukon kärjessä puhtaalla pelillä. KalPa on toisena pisteen Ilvestä perässä, sillä yksi sen voitoista tuli vasta jatkoajalla.

Lisää aiheesta:

Teemu Hartikainen KalPan tehomiehenä Pelicansin tähtivahvistus takoi jättimäistä jälkeä – vierailija sai kyytiäRauman Lukon kärkihankinta väläytti heti Ilveksellä tuskainen tilanne CHL:ssä – taas tuli nokkaan, ex-Kärppä ratkaisijanaSM-liigassa ihastuttanut suomalaistaituri saanut juonesta kiinni Ruotsissa – tehokäyrä jyrkässä nousussaTapparalta koko CHL:n väkevin aloitus – kahteen peliin 13 maalia!
CHLKalPaJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

CHL