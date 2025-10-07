Lukko varmisti jääkiekon Mestarien liigan eli CHL:n pudotuspelipaikan. KalPa kapusi Ilveksen ohi eurosarjan kärkeen.
CHL:n pudotuspelipaikan olivat varmistaneet aiemmin vain KalPa ja Ilves, mutta nyt joukkoon liittyi kolmaskin suomalaisseura, Lukko.
Raumalaisjoukkue kairasi arvokkaan voiton lyömällä sveitsiläisen EV Zugin kotonaan 1–0. Ottelun ainoan hyväksytyn osuman viimeisteli 18-vuotias puolustaja Arttu Välilä.
Jami Krannila käänsi toisessa erässä kulmauksesta kiekon viistoon pakkilupaukselle, ja Välilän laukaus venytti maaliverkkoa.
Nuorukainen oli juuri solminut perjantaina julkistetun kolmevuotisen jatkosopimuksen Lukon kanssa.
Loukkaantumisen jälkeen pelikuntoon toipunut Antti Raanta piti raumalaismaalilla nollan 21 torjunnalla.
KalPa kärkeen, Lukko korkealle
KalPalla kulki Tshekissä./All Over Press
KalPa löi junioripitoisella nipulla Mountfield HK:n Tshekissä 5–1. Konsta Kapanen iski kuopiolaisille kaksi osumaa, Benjamin Korhonen puolestaan kirjautti kaksi syöttöpistettä.
KalPa nousi CHL:n kärkeen Ilveksen ohi. Kuopiolaisilla on viidestä ottelusta 14 pinnaa, ottelun vähemmän pelanneella tamperelaisseuralla 12 pistettä.
Suomalaisseurojen jylläämistä täydentää Lukko. Se nousi kahdeksannelta sijalta ainakin hetkellisesti kolmanneksi. Raumalaisilla on viiden ottelun jälkeen koossa 10 pojoa.
24 joukkueen eurosarjasta pudotuspeleihin etenee 16 nippua. Lohkovaiheessa kukin joukkue pelaa kuusi matsia, joten KalPalla ja Lukolla on kummallakin vielä yksi peli jäljellä.