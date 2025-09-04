Teemu Hartikainen KalPan tehomiehenä

KalPa otti jo CHL-kauden kolmannen voittonsa, kun norjalainen Storhamar kaatui lukemin 6–1.

Teemu Hartikainen johdatti KalPan voittoon kahdella osumalla. Muut kuopiolaisten osumat iskivät Juuso Könönen, Konsta Kapanen, Cade Borchardt ja Juuso Mäenpää.

Viime kauden SM-liigan mestari on nyt kolmen kierroksen jälkeen hyvissä asemissa CHL:ssä. KalPa on ottanut kolmesta ottelusta kolme voittoa, tosin yhden vasta jatkoajalla, ja sillä on nyt kahdeksan pistettä.

Myös Ilves pelasi torstaina CHL:ssä. Tamperelaisryhmä kukisti Salzburgin niukasti lukemin 2–1 Luke Henmanin ja Samuli Raitisen maaleilla. Myös Ilveksen saldo on komea kolmen ottelun jälkeen. Sillä on kasassa kolme kolmen pisteen voittoa.

Hartikainen on yksi ensi viikolla alkavan Liigan mielenkiintoisimmista pelaajista. Hän palasi SM-liigan noin 15 vuoden ulkomaankierroksen jälkeen.