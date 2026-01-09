Suomalaishyökkääjä Micke-Max Åsten jatkaa uraansa Ranskan pääsarjassa pelaavan Marseillen riveissä.
Åsten solmi seuran kanssa loppukauden mittaisen sopimuksen.
33-vuotias hyökkääjä on ollut ilman seuraa koko alkukauden ajan. Koko tähänastisen ammattilaisuransa ajan HIFK:ta edustanut ja seurassa kulttipelaajaksi noussut Åsten on pelannut SM-liigassa 541 ottelua tehden 79 tehopistettä.
Viime kaudella Åsten teki 50 ottelussa seitsemän (4+3) pistettä.
Marseillessa Åsten saa itselleen suomalaisia joukkuetovereita, sillä joukkueen riveissä kiekkoilevat jo entuudestaan Kim Strömberg, Kalle Myllymaa, Emil Tavernier ja Elias Ruusu.
Marseille on tällä hetkellä Ranskan liigassa sijalla viisi.