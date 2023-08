Määräaikaisista sähkösopimuksista haetaan turvaa talven varalle

Helenillä ja Väreellä yli puolet kesä- ja heinäkuussa tehdyistä sähkösopimuksista on ollut määräaikaisia. Fortumilla pörssisähkö on pysynyt edelleen selvästi suosituimpana, mutta myös heillä määräaikaisten sopimusten myynti on lisääntynyt kesällä.