Asiakkaita on laskutettu sähkökatkojen ajalta Pohjois-Karjalassa – virheellinen toiminta paljastui lähes vahingossa, pisin laskutettu jakso kesti peräti 29 tuntia

Virheellinen laskutus paljastui lähes vahingossa. Kontiolahtelainen omakotiasuja hankki ilmalämpöpumpun ja alkoi seurata viime syksynä sähkönkulutustaan aikaisempaa tarkemmin.

– Huomasin laskuja tutkiessani, että kulutusta oli merkitty laskulle myös ajalta, jolloin sähköt olivat poikki. Pian kävi ilmi, että myös naapurilla oli sama tilanne, MTV Uutisten lähde kertoo.

Sähkökatko johtui alueella suurta huomiota saaneesta myrskystä. Sähkölaskuja tutkittaessa ja kulutusta vertailtaessa paljastui myös toinen sähkökatko. Ensimmäinen oli elokuussa ja kiinteistön omistajan talosta sähkö oli poikki seitsemän tuntia. Toinen neljän tunnin katko oli marraskuussa.

– Lähetin asiasta kaksi viestiä Pohjois-Karjalan Sähkön verkkosivujen kautta, mutta en saanut vastausta kumpaankaan, yhtiön asiakas hämmästelee.

Naapuri sai tiedusteluunsa vastauksen tekstiviestinä, että virhe korjataan.

– Sitten minunkin lukemat nollattiin ja ylimääräinen laskutus hyvitettiin kaikessa hiljaisuudessa ottamatta minuun yhteyttä. Tiedän kuitenkin sellaisia naapureita, joille lukemia ja laskutusta ei ole korjattu, koska he eivät ole reklamoineet.

Tutkintapyyntö harkinnassa

Asianajaja Harri Kontturi asuu samalla alueella, jossa sähkökatkoja esiintyi. Hän ei ollut huomannut omassa laskutuksessaan virheitä ennen kuin kontiolahtelainen kiinteistönomistaja otti häneen yhteyttä.

– Hämmästyin suuresti, kun huomasin olevani itsekin asianomistaja tässä tapauksessa. Minuakin oli laskutettu katkojen ajalta. Toinen katko kesti yli 14 tuntia, Kontturi kertoo.

– Kysymys on lopulta pienistä summista, mutta paljon olennaisempaa tässä on luottamus ja sähköyhtiöiden maine.

Kontturi on itse saanut hyvitykset viimeisissä laskuissa, mutta hämmästelee, miksi hyvitys on tullut vain sähkön siirrosta. Kulutuksesta hyvitystä ei hänen mukaansa ole kirjattu.

Yleisen merkittävyyden vuoksi Kontturi harkitsee asian viemistä viranomaisten tutkittavaksi. Hän toivoo, että tapahtumaketju kiinnostaisi myös valvovia viranomaisia.

– Lähtökohtaisesti tällainen sähköyhtiön tapainen iso toimija, jolla on laaja asiakaskunta, nauttii julkista luotettavuutta. Jos luotettavuus on saanut särön, on tärkeätä selvittää asiaa laajemmin. Siis mitä on tapahtunut, minkä takia on tapahtunut ja ketkä ovat mahdollisia vahingonkärsijöitä.

Pisin katko 29 tuntia

Yhtiön olisi Kontturin mielestä pitänyt heti informoida asiakkaittaan, kun tilanne tuli heidän tietoon. Samalla olisi pitänyt luvata, että asia selvitetään ja korvataan.

– Virheiden laajuus olisi pitänyt ensin selvittää, koska onhan mahdollista, että tämä tilanne koskee vain pientä aluetta. Tai sitten isompaa aluetta, mutta kokonaisuutta ei nyt tiedetä. Onko näin tapahtunut myös aikaisemmin, mutta kukaan ei ole huomannut, Kontturi kyselee.

Selvitystyön aikana Kontturin tietoon tullut pisin laskutettu sähkökatko on kestänyt peräti 29 tuntia.

Kontturi huomauttaa, että ensimmäisen virhehavainnon tehneeseen henkilöön yhtiö ei ole ollut yhteydessä eikä vastannut kotisivujen kautta menneeseen reklamointiin.

– Vasta nyt kun minä asianajajana lähetin kirjeen, niin säpsähdetään, että tässähän varmaan pitää tehdä jotain muutakin kuin joillekin yksittäisille ihmisille ruveta palauttamaan näitä maksuja. Yhtiö ei siis omatoimisesti ollut asiassa aktiivinen.

Talkooapua luvassa

Asian selvittelyn yhteydessä Kontturi on törmännyt myös ihmisten pelkoon isoa yritystä kohtaan. Vahinkoa kärsineet eivät ole halunneet hoitaa asioita omalla nimellään tai ovat päättäneet olla kokonaan puuttumatta asiaan.

– Ihmiset ovat niin riippuvaisia sähkön toimittajasta ja pelätään, että jos epäselvyyksiä nostaa esille, itselle tulee hankaluuksia, Kontturi ihmettelee.

Asianajaja tarjoaa apuaan ja aikoo selvitellä asiaa talkoohengessä. Hän arvioi, että moni tavallinen sähkönkuluttaja ei osaa selvitellä laskujaan ja tarvitsee asiantuntijan apua.

Sähköyhtiö lupaa tiedottaa jatkossa

PKS Sähkönsiirto Oy myöntää, että ylimääräistä laskutusta on syntynyt mittausjärjestelmän virheiden vuoksi.

– Tekniikka petti meidät. Tieto sähkökatkoista ei ole välittynyt järjestelmästä toiseen, kertoo asiakkuuspäällikkö Nisse Rimpilä.

Yhtiö ei osaa arvioida kuinka montaa asiakasta virhe koskee. Asiaa selvitetään parhaillaan.

– Sähkökatkoja ja käyttöpaikkoja käydään läpi. Sen jälkeen harkitaan pitääkö aluetta laajentaa.

Mutta miksi yhtiö ei tiedottanut asiasta, vaikka ongelma oli sen tiedossa?

– Ajattelimme, että tämä on meistä johtuva virhe, jonka me korjaamme eikä asiakkaan toimenpiteitä tarvita. Jatkossa tällaisesta pitää varmasti tiedottaa, nyt kokonaiskuva on tullut tietoomme pala kerrallaan, Rimpilä perustelee.

Järjestelmässä ollut virhe syntyi Rimpilän mukaan teknologian päivitysvaiheessa.

– Nyt prosessiin on tehty tarkennuksia eikä vastaava tilanne ole enää mahdollinen, asiakkuuspäällikkö vakuuttaa.

Tieto välittyy myyjille

Sähköyhtiöiden asiakkaat seuraavat nyt sähkölaskujaan kustannusten vuoksi erityisen tarkasti ja luottamus laskutukseen on herkkä asia. Asiakas ei voi valita sähkön siirtoyhtiötä, koska se on monopoli.

– Tämä on vakava tilanne, koska me vastataan mittaustiedosta. Myönteistä tässä on se, että järjestelmävirhe löytyi ja se korjattiin, Rimpilä myöntää.

Yhtiö lupaa, että hyvitykset tulevat kaikille vahinkoa kärsineille ilman reklamointia, kun asia on selvitetty.