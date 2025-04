Kalle Rovanperän uhkakuva päivän päätökseen: Auto voi rikkoutua

Kalle Rovanperällä on lauantain päätteeksi mahdollisuus ottaa perättäisten pohja-aikojen MM-ralliennätys kisan alusta laskettuna yksin haltuunsa. Toyotan suomalaistähti huomauttaa kuitenkin uhkakuvasta.

Kalle Rovanperä on paahtanut 12/12 pohja-aikaa Kanarian MM-rallissa. 12 peräkkäiseen pohja-aikaan on aiemmin modernin MM-rallin aikakaudella yltänyt vain Sébastien Loeb, joka ylsi temppuun kahdesti huippuvuosinaan.

Kanarian asfalttiosakilpailun lauantain ajopäivää on jäljellä vielä yksi erikoiskoe, 1,80 kilometrin mittainen Las Palmas de Gran Canaria. Voittamalla senkin Rovanperä kampeaisi yksin kisan alusta laskettujen pohja-aikojen tilaston kärkeen, ohi suurmestari Loebin.

Kysymykseen siitä, lähteekö suomalainen noita pohjia tavoittelemaan, hän vastasi kuitenkin, ettei tiedä.

– Huomenna on ihan ok se yleisöpyöritys. Tämä on vähän ärsyttävä. Siinä on muutama aika iso rytky, joissa voi asfaltti rikkoakin auton. Ei tee hirveästi mieli lähteä puskemaan siihen. Varmaan vain tulee sellainen oma ajo, ja sitten se riittää, jos se riittää. Ei sillä ole hirveästi merkitystä minulle, miten siinä käy, mutta katsotaan, Rovanperä sanoi.

Ralli päättyy sunnuntaina, jolloin kaasutellaan viisi erikoiskoetta.

– Toivotaan, että huomenna tulee yhtä hyvällä ajolla – omalla ajolla – niitä hyviä aikoja. Jos menee ns. vaikeammaksi jostain syystä, pitää miettiä kokonaiskuvaakin, että ei voi hölmöillä mitään. Muuten yritetään mennä vain samalla lailla, Rovanperä tuumi.

Huomisten erikoiskokeiden luonteen suomalainen kiteytti sujuvasti.

– Huomenna on varmaan vähän enemmän sellaisia kuin eilen oli ja tämä viimeinen oli, eli vähän leveämpää ja hyvä flow, tosi nopeita pätkiä. Siellä saa mennä ihan tarkasti huomenna.

Rovanperä on yltänyt urallaan parhaimmillaan 13 pohja-aikaan putkeen, mutta tuo putki Virossa 2023 ei käynnistynyt kisan alusta.