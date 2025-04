Kalle Rovanperä kommentoi ennennäkemätöntä suoritustaan: "Välillä näinkin"

Kalle Rovanperä johtaa Kanarian MM-rallia kolmen erikoiskokeen jälkeen.

Kauden kolmessa ensimmäisessä MM-rallissa yllättävänkin isoissa vaikeuksissa ollut Rovanperä on ollut Gran Canarian asfalttiteillä lyömättömässä iskussa. Hän oli nopein torstain testierikoiskokeella ja kirjasi perjantaina pohja-ajat myös rallin kolmelle ensimmäiselle erikoiskokeelle. Johtomarginaali päivän ensimmäisen lenkin jälkeen on 17,8 sekuntia Toyota-tallikaveri Sébastien Ogieriin nähden.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Rovanperä aloittaa MM-rallin kolmella peräkkäisellä pohja-ajalla. Hän ei myöskään koskaan ole johtanut MM-rallia kolmen pätkän jälkeen näin ylivoimaisesti, kun suhteuttaa eron ajettuihin kilometreihin (0,30 sekuntia kilometrillä).

Jos oli suomalaistähden suorituskyky alkukauden vaikeuksiin nähden yllätys monille lajin seuraajille, sitä se oli kuljettajalle itselleenkin.

– Yllättävän hyvin lähti käyntiin. Ei voi muuta sanoa. Välillä näinkin. Se on ihan positiivista tietenkin.

Toisin kuin Hyundai-kuljettajilla, jotka kaikki ovat jo yli puolen minuutin päässä kärjestä, Rovanperän tapauksessa auto toimi kuin ajatus.

– On siellä silti vielä tekemistä, ja niin on varmasti muillakin. Erot ovat yllättävän isoja siihen nähden.

– Varmasti pitää parantaa koko ajan. Muutkin parantavat, varsinkin lenkin viimeisellä pätkällä, joka on tosi nopea, pitää varmaan yrittää iltapäivällä uusia säätöjä. Huomenna on ehkä enemmän sen tyylistä, niin pitää yrittää saada autoa paremmaksi nopealle tielle.

Keskinopeuden puolesta lenkin nopein pätkä oli tosin keskimmäinen, jolla Rovanperä teki ajettuihin kilometreihin nähden kaikkein kovinta jälkeä.

– Täytyy sanoa, että meillä oli hyvä info siitä pätkästä. Soraryhmä teki hyvää työtä. Sieltä tuli selkeät ohjeet, että ei tarvitse välittää kuin niistä merkeistä, mitä on laitettu. Oli tosi hyvä luotto niihin. Ei ollut kuin ne muutamat märät ja muuten ei mitään.

Tammikuussa Monte Carlossa Rovanperällä oli isoja sopeutumisvaikeuksia Hankookin uusiin renkaisiin. Tällä kertaa vastaavia ongelmia ei ilmennyt, vaikka Rovanperä myönsi renkaiden hallinnan olevan vaikeaa.

– Se on aika pieni se ikkuna, missä rengas toimii. Sitä ei saa ajaa yli yhtään. Kun on tuollaista, missä pitäisi kantaa (vauhtia) koko ajan ja auto luistaa, on tosi hankala päättää, missä raja menee; milloin se vain tuntuu hitaalta mutta saattaakin olla nopeaa – ja toisinpäin. Nyt ainakin menee ihan hyvin.

Aamupäivän lenkit ajetaan tänään vielä toistamiseen.

Rovanperä yllätti perjantaiaamuna myös kaiken nähneen ja kokeneen tallikaverinsa Sébastien Ogierin: