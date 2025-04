Kalle Rovanperän ongelmasta pelottava arvio: "Ulosajokin mahdollista"

MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa kävi uusintakuvan kanssa läpi vähälle huomiolle jäänyttä Toyotan Kalle Rovanperän ongelmaa Kanarian MM-rallissa.

Kalle Rovanperä on tykitellyt pohja-ajan toistaiseksi kaikille 12 erikoiskokeelle Kanarian asfalttiosakilpailussa. Kaikki hyvin, voisi olettaa.

Vauhdillisesti onkin. Mutta Rovanperää on vaivannut alasvaihto-ongelma, jota Jari Ketomaa avasi seikkaperäisesti.

– Tässä tulee Rovanperä koko ajan. Nyt ottaa kepistä kiinni. Työntää isompaa. Ja nyt mennään alaspäin. Keppi jää eteenpäin. Työntää eteenpäin uudestaan, ja veti sitten vasta taaksepäin, eli keppi jäi etuasentoon totaalisesti siinä. Tuo on todella ärsyttävä tunne, kun tulet pätkää läpi ja joudut miettimään, tuleeko se, Ketomaa sanoi.

– Tässä vedetään ensin taaksepäin isompi vaihde. Nyt tullaan jarrutukseen, keppi jäi eteen, ja hän otti uudestaan käden kiinni.

Ketomaa avasi, että vaihde ei saattanut mennä päälle ollenkaan tai jäi puoleen väliin. Perään hän pudotteli pelottavia sanoja.

– Siinä voi olla ulosajokin mahdollista. Tuolla puhutaan niin marginaalisista asioista. Käsittämätöntä, että Rovanperä handlaa tuon noin mielettömän hyvin, eikä anna millään lailla sen nousta... Moni kuljettaja alkaisi miettiä sitä ja sanoisi, että ei toimi alasvaihto autossa.

– Hän on kerran maininnut sen päivässä. On ihmeellistä, että sitä ei ole saatu kuntoon sitä vielä tässä ajassa, kun se on aamulla jo ekan kerran vaivannut Rovanperää. Nyt se on iltahuollossa Toyotan pakko laittaa kuntoon. Joutuvat todennäköisesti vaihdelaatikon vaihtamaan. Eivät ole ehkä päivähuollossa halunneet sitä riskiä ottaa, että menisi pitkäksi.

– Hienoa työtä, että pystyy tuon ongelmankin kanssa tekemään tuollaista tulosta. Käsittämätön kaveri.

Lauantain ajopäivää on jäljellä enää yksi erikoiskoe.