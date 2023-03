Jari-Matti Latvalalta kutkuttava arvio tulevan MM-rallin asetelmista – korosti Kalle Rovanperän kypsää ajamista: "Kunhan voittaa mestaruuden"

– Tulos on meille ihan loistava. Viime vuonna emme olleet tällaisissa ralleissa kilpailukykyisiä. Tänne tullessa vähän jännitti, mutta nyt nähtiin, että kehityspuolen insinöörimme ovat tehneet upeaa työtä.

– Kallella oli sellainen ehjä viikonloppu, mikä on tärkeää. Hän otti itselleen tärkeitä pisteitä MM-sarjan Ehkä hän ei oikein päässyt parhaaseen mahdolliseen fiilikseen, kun erot tulivat koviksi huonolta lähtöpaikalta, Latvala mietti.

– Kalle ajoi siellä viime vuonna tosi hyvin ja oli kovassa vauhdissa. Uskon, että hän on tälläkin kertaa Kroatiassa tosi vahva. Asvaltilla me olemme olleet koko ajan kilpailukykyisiä niin kuin Montessakin tänä vuonna. Sen puoleen olo on luottavainen, Latvala summasi.