Kalle Rovanperältä selkeä linjaus mestaruustaistoon: "Siihen vain aletaan peilata"

– Oli tällaisesta aika vaikeaksi odotetusta kisasta kiva ottaa 30 pistettä. Nuotin aikana toivo nousi, kun oli sateita ja tiesi, ettei auraaminen ole niin paha. Alkoi toivoa ehkä vähän parempaa tulosta. Tasaisella ajolla saatiin näin hyvä tulos. Edessä oli pari nopeampaakin autoa, mutta niillä oli ongelmaa. Tämä on sellainen ralli, että täällä pitää vähän malttaakin, Rovanperä muistutti lauantaina edeltään keskeyttäneitä Sébastien Ogieria ja Thierry Neuvillea .

Täyden pistepotin myötä Rovanperän MM-johto tallikaveri Elfyn Evansiin on 33 pistettä, kun ajamatta on kolme osakilpailua ja jaossa vielä 90 pistettä. MM-sarjassa kolmantena oleva Neuville putosi jo 66 pisteen päähän. Mestaruus on ainakin teoriassa katkolla jo seuraavassa osakilpailussa Chilessä.