Kalle Rovanperältä uskomattoman kypsää puhetta supermenestyksen jälkeen

– Oli aika täydellinen viikonloppu. Hyvä fiilis on, kun meni niin nappiin. Harmi, että emme päässeet Ottin ( Tänak ) kanssa ajamaan kilpaa. Se olisi varmasti ollut kovaa kilvanajoa ilman hänen aikasakkoaan, Rovanperä sanoi.

Kalle Rovanperä jakoi napakan mielipiteensä voittojuhlien keskellä – "On iso sääli"

Rovanperä oli Virossa murskaavan ylivoimainen. 22-vuotias suomalaistähti haki aikoinaan rallioppinsa alaikäisenä juuri Baltian maista, joten ei ihme, että Viron MM-ralli on mieluinen. Kyseessä oli jo kolmas perättäinen voitto Rovanperälle Viirosta.

– Tykkään näistä teistä tosi paljon. Myös sora on mieluisempi kuin esimerkiksi Suomen rallissa. Siitä se vauhti syntyy, kun voi omalla ajolla ja rennolla rytmillä ajaa, Rovanperä kertoi.

– Niin kuin viime vuonna nähtiin, Ott tuli aika kovaa, vaikka hän taisi lähteä toisena autona vai kolmantena. Nyt hän lähtee neljäntenä, joten varmasti on tosi vaikeaa ajaa Ottia vastaan kilpaa Suomessa. Ainahan me ajetaan täysiä niin kovaa kuin päästään ja siellä on sama homma. Kyllähän se olisi hienoa sekin kisa voittaa, Rovanperä summasi.