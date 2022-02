Jari-Matti Latvalalta isot kehut Kalle Rovanperälle – nostaa esiin suomalaisnuorukaisen selvän vahvuuden

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– 4,5 sekunnin pohjat, se on tällaisessa nopeassa rallissa paljon. Kova veto häneltä, Latvala antoi kehut Rovanperälle.

– Tämä on Kallen vahvuus: hän pitää hermot hyvin kasassa. Iltapäivän ensimmäisellä erikoiskokeella hän jäi vähän, mutta pystyi illan toiseksi viimeisellä vetämään kovan ajan. Se antaa painetta muille.

Rovanperällä on kilpailussa 8,3 sekunnin etumatka tallikaveriinsa Evansiin ennen sunnuntain neljää erikoiskoetta.

– Eroa ei ole vielä paljon. Yksi virhe ja se hupenee äkkiä. Sinänsä asetelma on hyvä, että voi lähteä vain ajamaan täysillä rallia. Ei tarvitse mitään säästellä, Rovanperä sanoi.

Rovanperän viikonloppu on sujunut täysin ongelmitta. Tähän mennessä kaikki on mennyt käsikirjoituksen mukaan.

– Nyt on koko ajan pystynyt ajamaan omaa suoritusta. Silloin se tulee hieman helpommin, kun kaikki on jiirissä.

Toyotalla on muutenkin loistava tilanne Uumajan ympäristössä ajettavassa kilpailussa. Lappi on vielä mukana taistelemassa palkintokorokesijasta – neljäntenä ajava pieksämäkeläinen on 4,2 sekunnin päässä Neuvillesta.