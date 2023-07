MM-rallitähti ihmettelee itsekin taantumistaan – mihin katosi sorateiden virtuoosin vauhti?

Rallisivusto DirtFish nostaa esiin Neuvillen huiman suorituksen vuonna 2013 Jyväskylästä, missä tämä ajoi kaikkien suomalaiskuskien edelle kisan toiseksi. Viimeisten viiden vuoden aikana Hyundai-kuskilla on ollut vaikeuksia mahtua viiden parhaan joukkoon kalenterin nopeimmissa soraralleissa.

– Sen jälkeen on ollut paljon vaikeampaa osittain senkin takia, että Toyota on kehitetty siellä (Keski-Suomen sorateillä). He ovat olleet nopeita.