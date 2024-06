Kalle Rovanperälle esitettiin tulikuuma kysymys – suomalaistähdeltä hillitön vastaus

Rovanperä johtaa kilpailua 12 erikoiskokeen jälkeen 0,4 sekunnin erolla tallikaveriinsa Elfyn Evansiin . Hyundain Andreas Mikkelsenkin on vain 2,7 sekunnin päässä kärjestä.

Evansilla on erinomainen mahdollisuus kuroa umpeen Hyundain Thierry Neuvillen 18 pisteen MM-johtoa. Kuudentena oleva Neuville on saamassa lauantai-iltana kahdeksan pistettä. Evansille pisteitä on tulossa 18, 15 tai 13 riippuen siitä, onko hän päivän päätteeksi ensimmäinen, toinen vai kolmas.