Kalle Rovanperä yrittää välttää hölmöt houkutukset – kylmäpäinen kuittaus kysymykseen Sébastien Ogierista

Kahden viime kauden voittajat, Ogier ja Rovanperä, ovat olleet Keniassa omassa kastissaan. Rovanperän ero kolmantena olevaan Hyundain Esapekka Lappiin on jo lähes minuutin luokkaa. Ogierilla oli lauantaiaamun ensimmäisellä pätkällä pieni tilanteenpoikanen rengasrikon muodossa, mutta Rovanperä on toistaiseksi selvittänyt pätkät ongelmitta läpi.

– Ei ole ollut mitään ihmeempiä tilanteita. Yhden paikan ymmärsin väärin ja menin vähän leveäksi, mutta sellaista täällä tapahtuu, kun tilaa on. Ajan vain puhtaasti enkä ota kovin isoja riskejä.

Sekunneissa mitattuna ero Ogieriin on iltapäivän lenkille lähdettäessä 22,1 sekuntia. Moni toivoisi, että voitoista nähtäisiin vielä kunnon taistelu, mutta Rovanperä korostaa kypästi, ettei hänen kannata tässä tilanteessa lähteä ainakaan hölmöilemään.

– En tiedä, onko Ogieria mahdollista tavoittaa ajamalla, mutta tässä rallissa kaikki on mahdollista. Voi käydä toisinkin päin, jos lähtee liian kovaa ajamaan. Minun ei tarvitse taistella häntä vastaan, mutta pitää pitää painetta yllä. Jotain voi tapahtua, joko hänelle tai jollekin muulle.

– Valitettavasti. En minäkään siitä pidä, kun sataa paljon ja vettä on runsaasti, mutta jos on vähän kosteaa, se on aina vähän helpompaa.