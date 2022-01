MM-rallitähdeltä tunnustus – Hyundai kiperässä tilanteessa: "Ihmiset kaipaavat jo tallipäällikköä"

Hyundain toinen tähtikuski Thierry Neuville on hieman maltillisemmalla mielellä. Neuvillen mukaan työt ovat jatkuneet normaalisti, vaikkei tiimillä ole varsinaista tallipomoa.

– En sanoisi, että me olemme huolissamme. Andrea Adamo teki luonnollisesti paljon Hyundain eteen, mutta ikävä kyllä hänen oli jätettävä talli. Me kaikki kunnioitamme hänen päätöstään, Neuville toteaa Belgian yleisradioyhtiön verkkosivuilla.

– Andrean lähdön jälkeen hallintopuoli pisti ihmisiä oikeille paikoille töihin, jotta tilanne on hallinnassa. Sitä kautta pystyttiin takaamaan, että hommat jatkuvat ja niin on rehellisesti sanottuna myös käynyt. Olemme viettäneet paljon aikaa työpajalla, ja hommat ovat sujuneet normaalisti. On selvää, että lähiviikkojen tai -kuukausien aikana tiedämme Andrean korvaajan.