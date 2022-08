Tekemätön paikka vai ei? Näin Kalle Rovanperä arvioi voittosaumojaan Ott Tänakia vastaan

Tänakin johto Rovanperään on toki vain 8,4 sekuntia, mutta sunnuntain neljällä erikoiskokeella on mittaa ainoastaan 44 kilometriä. Tämä tarkoittaa sitä, että Rovanperän pitäisi saavuttaa Tänakia keskimäärin 0,2 sekunnilla jokaisella jäljellä olevalla kilometrillä.

– Totta kai tämä on kisa, jonka haluaa voittaa kaikista eniten koko kaudella. Varsinkin, kun on tällainen fiilis ja hirveä määrä porukkaa ja kannustusta. Olisi hienoa antaa ihmisille edes taistelu voitosta, Rovanperä sanoi lauantain ajopäivän jälkeen.

– Ero on hieman hankala. Olisi parempi, jos eroa olisi enemmän tai vähemmän. Nyt ero on sellainen, että sitä melkein pitäisi lähteä yrittämään. Toisaalta tarvitsemme toisen sijan pisteet, joten ei ole helppo tilanne, suomalaistähti pyöritteli.

– Ruuhimäen pätkällä on vaikeaa tehdä eroja, koska kaikki tietävät pätkän. Myös Oittila on sellainen, että eroja on vaikea tehdä. Hankala tilanne, kun on tutut pätkät, Rovanperä totesi.