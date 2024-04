EK1: Tähtikuskilta heti tyrmäävä isku – MTV seuraa Kroatian MM-rallia

Kroatian MM-rallin perjantain ohjelma:

Kroatian MM-rallin perjantain seuranta:

EK1 Krasic-Sosice 1 (23,63 km)

Klo 9.55: Katsuta häviää 36,4 sekuntia maalissa! Jestas. Se on noin 1,5 sekuntia kilometriä kohden.

Klo 9.52: Tänak jää maalissa 17,8 sekuntia kärjestä. Neuvillen alku on siis ollut huima, tietysti myös parhaalla lähtöpaikalla.

– Mutaa on jo paljon. Autokin käyttäytyi hermostuneesti, joten luottamusta ei oikein ollut, Tänak summaa.

Klo 9.49: Ogier on aloittanut hyvin. Asiantuntija Ketomaan mielestä mutaa on noussut leikkauksista tielle odotettua vähemmän. Tähän saattaa vaikuttaa myös se, että Fourmaux on ajanut sukkasillaan. Fourmaux jää maalissa peräti 20,4 sekuntia Neuvillelle.