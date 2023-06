Kalle Rovanperä räväytti – nyt suomalainen rallilupaus seuraa perässä

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Olen vähän käynyt sudittelemassa ja nyt tarjoutui pienen mutkan kautta mahdollisuus päästä mukaan. Saarimaan Samulin autoa olen kokeillut. Tosi hieno homma, sillä olen seurannut lajia ja se kiinnostaa. On jo pitkään ollut puhetta, että pitäisi käydä kokeilemassa kunnolla. Nyt siihen tuli kunnon mahdollisuus, Pajari sanoo MTV Urheilulle.

– Ensinnäkin on hieno juttu, että tuon tason kisa Suomessa on. Lopullinen kalusto kisaan on vielä niin sanotusti neuvottelun alla. Pidetään vielä sen suhteen porukkaa jännityksessä, Pajari jatkaa.