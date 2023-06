Kalle Rovanperän pahin MM-kilpakumppani hylättiin tylysti – asiantuntija paljastaa nyt vaietun totuuden

C Moren ralliasiantuntija Jari Ketomaa pitää Hyundai-kuskin saamaa rangaistusta äärimmäisen kovana.

Neuvillen sääntörikkeeseen kontekstia antaa se, että nuottien ylimääräinen tarkastaminen on MM-rallipiireissä todella yleistä, vaikka se ei sääntöjen mukaan sallittua olekaan. Sallitusti kuskit saavat nuotittaa erikoiskoepätkät kahteen kertaan.

– Todennäköisesti tätä menettelyä käytetään laajemminkin. Ihmettelen, jos Neuville on ainut, joka tällaista tekee, Ketomaa sanoo.

– Kyllä tämä epäoikeudenmukaiselta tuntuu. Hienosti Neuville nieli tappionsa, mutta raju on rangaistus, että yksi mestataan siitä ihan totaalisesti.

– Keniassa nuo pätkät ajetaan tavallaan sellaisella suljetulla savannialueella. Siellä on ainakin paljon pätkiä, missä periaatteessa ei saisi liikkua kuin maanomistajan luvalla. Tietyt tahot omistavat niin isoja alueita siitä rallista, että tuolla on ehkä jotenkin pystytty kontrolloimaan sitä asiaa, kun se on suljettu alue.