Kalle Rovanperä ajaa tänä viikonloppuna Irlannissa Killarney Historic rallissa, mistä paikalliset ovat erittäin innoissaan.

Rovanperä ajaa rallin Toyota Starletilla ja tekee samalla rallidebyyttinsä Irlannissa. Kylä on kaksinkertaisen maailmanmestarin osallistumisesta täpinöissään.

– Koko kaupunki on sekaisin. Rallin maailmanmestari kilpailemassa Irlannissa ja Killarneyssa on jotain hyvin erikoista, entinen ralliammattilainen ja Killarneyn asukas Paul Nagle sanoo Dirtfishin mukaan.

Ralli on noin 15 tuhannen asukkaan kylälle suuri asia.

– Ilmoittautumisia on tullut 240, mutta sääntöjen mukaan voimme ottaa vain 165. Se on silti ennätys. Viikonlopusta tulee massiivinen. Ja kisasta tulee villi, Nagle ennakoi.

Säätiedotus lupaa sadetta perjantaille, mikä hankaloittaa hieman ajamista. Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen joutuvat uuden äärelle.

– Kuivallakin kelillä näitä teitä on vaikea lukea. Kallella ja Jonnella on jonkin verran tekemistä ratoihin tutustumisessa. Eikä pidä unohtaa, että Kalle ajaa autoa, jonka ratti on oikealla – sekin on jotain uutta, Nagle hekumoi.

– He ovat ajaneet ralleja ympäri maailmaa, joten he tietävät kyllä, mistä on kyse. On mielenkiintoista nähdä, miten he pärjäävät, paikalliset kuljettajat saavat nenilleen.

Rovanperän rallissa käyttämä ajokki Toyota Starlet on pienikokoinen, mutta tehoa siitä ei puutu. Siinä on 2,5-litrainen moottori ja reilut 370 hevosvoimaa.

Paikalla on myös Rovanperän tallikaveri Takamoto Katsutan kartturi Aaron Johnston.

– On erityistä saada Kalle tänne Killarneyyn. Kaikki taitavat tietää, että hän pitää vanhoista autoista, ja hänen saamisensa kaksivetoiseen autoon Irlannin parhaita vastaan ​​tulee olemaan hauskaa, Johnston fiilistelee.

– Marraskuun lopussa Irlannissa säällä on suuri merkitys, mutta Kalle Rakastaa driftaamista ja huono pito ei ole hänelle ongelma.

Johnston uskoo, että Rovanperä taistelee voitosta, vaikka on mukana rallissa vasta ensi kertaa.

– Auto on hyvä. Kalle kohtaa vastustajia, jotka ovat olleet mukana tapahtumassa vähintään kymmenen kertaa. Mutta minulla ei ole epäilystäkään, ettei hän olisi valmis haasteeseen.