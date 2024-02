Kalle Rovanperä paljastaa pelkonsa MM-rallissa – "Vaikuttaa tosi paljon"

– Suurin syy on, että olen ajanut rallia jo 15 vuotta. Kaksi viime vuotta ovat olleet mahtavia, mutta myös todella vaativia sekä henkisesti että fyysisesti. Vie paljon aikaa ja energiaa taistella maailmanmestaruudesta ja kiertää maailmaa täysipäiväisesti, Rovanperä perusteli päätöstään sosiaalisessa mediassa jakamallaan videolla .

Osittaisen välivuoden aikana Rovanperän tarkoituksena on ladata akkujaan, jotta hän jaksaisi taistella mestaruuksista myös jatkossa.

– Sen paineen tuntee aika hyvin. Ei se mukava tunne ole. En sano, että nautin paineesta, mutta osaan vain valjastaa sen siihen tulokseen tosi hyvin. Mitä enemmän painetta, yleensä sitä parempia tuloksia ja suorituksia olen pystynyt tiukoissa paikoissa tekemään. Siitä se on ehkä tullut, että kun on painetta, jostain puristaa itsestään sen parhaan suorituksen just silloin, kun sitä oikeasti tarvitsee.