Kalle Rovanperä huomautti huimasta saldostaan: "Ei hassummin"

– Osasin siis odottaa, että minulla olisi luottavaisempi olo autoon lauantaina ja sunnuntaina. Totta kai myös keli näytteli silloin isoa roolia. Meillä oli mahdollisuus repiä isompi ero muihin, ja siinä me myös onnistuimme.

Rovanperä on ajanut tällä kaudella vain osa-aikaisesti rallin MM-sarjassa. Suomalainen on voittanut neljä kisaa, mutta toisaalta mukaan on mahtunut myös epäonnistumisia.