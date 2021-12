Jari-Matti Latvala avaa, miksi hybriditesteissä on tullut rutkasti romua – autoissa on tapahtunut radikaaleja muutoksia

Toyotan ja Hyundain WRC-tiimien Rally1-testeissä on nähty ulosajoja. Rajuimmasta tällistä vastasi Hyundain Thierry Neuville, joka romutti tiiminsä testiauton tiputtuaan 30 metriä syvään rotkoon.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvalalla on selvä näkemys, miksi ulosajoja on nähty testeissä normaalia enemmän.

– Kuskien mielestä autot ovat nyt vähän vaikeampia ajaa ja siitä varmaan johtuu, että niitä ulosajoja on tullut vähän joka tiimissä. Ei ole aerodynamiikkaa, joka tukee, eikä keskilukkoa, joka auttaa kääntymisessä. Sitten myös joustoa on vähemmän, mikä vaikuttaa jarrutuksissa ja pompuissa, Latvala analysoi MTV Urheilulle.

– Kuljettajat ovat tottuneet menemään tiettyä vauhtia, joten nyt on vähän totuttelemista ja opettelua. Autot ovat erilaisia, kun on mekaanista vaihdekeppiä ja muuta. Olen kuitenkin varma, että kun he tottuvat autoihin ja pääsevät kunnolla näihin uusiin autoihin sisään, fiilis niistä vanhoista WRC-autoista unohtuu. Tämä siirtymäaika on se pahin, kun on tuore muistijälki tämän vuoden autoista.

Jokainen WRC-talli ahkeroi käytännössä yötä päivää, jotta oma kilpa-auto on mahdollisimman suorituskykyinen Monte Carlossa. Kaikilla tiimeillä on edessään vielä yhdet klassikkorallia valmistavat testit tammikuun alkupuolella.

– Kyllähän tämä on toisaalta erittäin mielenkiintoinen tilanne, koska ei tiedetä ihan tarkkaan, millä tasolla ollaan. Kuljettajien kommentit ovat olleet sellaisia, että he tykkäävät, kun voimaa on ja se on asiassa hieno puoli. Kokonaisuutena auto on alkanut toimimaan kohtuullisen hyvin, Latvala kertoo.