Hurjaa ylivoimaa – Ella Mikkola mestariksi yhdellä hypyllä

Korkeushyppääjä Ella Mikkola pokkasi 19-vuotiaiden Suomen mestaruuden ylivoimaiseen tapaan.
Viime viikonloppuna alle 20-vuotiaiden EM-hopeaa Tampereella voittanut Mikkola tarvitsi lauantaina Helsingissä hypätyssä kilpailussa vain yhden hypyn. Mikkola ylitti aloituskorkeutensa 174 ensimmäisellä yrityksellään ja pääsi juhlimaan Suomen mestaruutta. Mikkola ei mestaruuden varmistuttua avaushypyllä jatkanut kilpailua.
Samasta korkeudesta yrittivät myös Vilma Knutar ja Aino Aalto, mutta molemmat pudottivat riman kolmesti. Knutarille hopeaa tuloksella 171, Aallolle pronssia samalla tuloksella, mutta huonommalla pöytäkirjalla.
Mikkolan kausi on ollut lähes täysosuma. Alle 20-vuotiaiden EM-hopean lisäksi 17-vuotias tamperelainen hyppäsi Kalevan kisoissa ennätyksensä 190, jolla irtosi Suomen mestaruus. Tulos sivuaa 19-vuotiaiden naisten Suomen ennätystä. Mikkola on parantanut tänä vuonna ennätystään jo kymmenen senttiä.