Suomalaiskaksikko paukautti EM-finaaliin

Mico Lampinen ja Aatu Kangasniemi heittivät moukarinsa yli karsintarajan ja etenivät moukarinheiton loppukilpailuun alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Tampereella.

Kangasniemi tarvitsi karsintarajan ylitykseen vain kaksi heittoa, Lampinen sen sijaan rikkoi rajan kolmannella yrityksellään. Lampinen tehtaili oman ennätyksensä 74,16 ja oli koko karsintaporukan kolmas. Lampisen toinen heittokin oli pitkä, mutta se liputettiin yliastutuksi.

– Yliastuttu heitto oli jalan pieni kallistus vedon loppuvaiheessa reunuksen päälle, joten ei mitään suurempaa. Halusin heittää vielä kolmannenkin kerran, jotta saan tuntumaa finaalia varten. Nyt on hyvä vire jatkaa myös kiekkoon, kahden lajin taitaja Lampinen kertoi SUL:n tiedotteessa.

Kangasniemi kiskaisi tuloksen 73,11 sijoittuen karsinnan viidenneksi.

– Ekalla heitolla annoin kansalle hiukan viihdettä. Toisella 73-metrinen tuli perusvarmalla heitolla. Jos olisi ollut enempi heittoja edessä, niin ennätyskunnossa olisin ollut, Kangasniemi kommentoi SUL:n tiedotteessa.

Sekä Kangasniemi että Lampinen ovat vahvasti tyrkyllä mitaleilla EM-kisoissa. Kangasniemi on moukarissa ja kuulassa tilastokakkonen. Lampinen puolestaan nousi moukarinheitossa tilaston kuudenneksi, kiekossa hän on tilastojen viides.

Moukarinheiton karsinnan voitti tilastojen kärkinimi Unkarin Armin Szabados tuloksella 80,68.

Kangasniemi eteni myös kuulantyönnön finaaliin. Siihen tarvittiin vain yksi työntö, joka kantoi 18,77 karsintarajan ollessa 18,70.