Ella Mikkola, 17, hyppäsi loisteliaasti EM-hopeaa!

Vasta 17-vuotias Ella Mikkola nappasi korkeushypyn EM-hopeaa yleisurheilun alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Tampereella. Mikkolan tuloksesi kirjattiin 189.
Mikkola oli tiukilla korkeudessa 189, jonka hän selvitti vasta viimeisellä yrityksellään. Seuraava korkeus oli 192. Se olisi vaatinut kahden sentin parannusta Mikkolan omaan ennätykseen. Tähän Mikkola ei kuitenkaan pystynyt.
Kultaa vei Unkarin Lilianna Batori, jonka parhaaksi jäi niin ikään 189. Kulta ratkesi suomalaista paremman suoritusrivin perusteella. Pronssin pokkasi espanjalainen Ona Bonet.
Mitali on Suomelle Tampereen EM-kisojen kuudes.
Mikkola, 17, on hallitseva Suomen mestari. Hän voitti kultaa Kalevan kisoissa viikko sitten tuloksella 190. Mikkola paransi tuolloin ennätystään peräti kolme senttiä.