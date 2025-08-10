Ella Mikkola, 17, hyppäsi loisteliaasti EM-hopeaa!

152696925
Ella Mikkola.Lehtikuva
Julkaistu 10.08.2025 19:07
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Vasta 17-vuotias Ella Mikkola nappasi korkeushypyn EM-hopeaa yleisurheilun alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Tampereella. Mikkolan tuloksesi kirjattiin 189.

Mikkola oli tiukilla korkeudessa 189, jonka hän selvitti vasta viimeisellä yrityksellään. Seuraava korkeus oli 192. Se olisi vaatinut kahden sentin parannusta Mikkolan omaan ennätykseen. Tähän Mikkola ei kuitenkaan pystynyt. 

Kultaa vei Unkarin Lilianna Batori, jonka parhaaksi jäi niin ikään 189. Kulta ratkesi suomalaista paremman suoritusrivin perusteella. Pronssin pokkasi espanjalainen Ona Bonet.

Mitali on Suomelle Tampereen EM-kisojen kuudes. 

Mikkola, 17, on hallitseva Suomen mestari. Hän voitti kultaa Kalevan kisoissa viikko sitten tuloksella 190. Mikkola paransi tuolloin ennätystään peräti kolme senttiä. 

Lisää aiheesta:

Enni Virjoselle EM-mitali! Suomelle 2000-luvun muhkein pottiSenni Salmiselle upeasti EM-pronssiaSenni Salminen otti uransa ensimmäisen kolmiloikan SM-kullan – Kristiina Mäkelä jäi vain senttien päähänElla Junnila voitti nuorten EM-pronssia!Ella Junnila hurjana: korkeushypyn SE uusiin lukemiin!Suomeen nuorten EM-hopeaa ja EM-pronssia samana iltana – Jessica Kähärä säväytti tuplasti
YleisurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Yleisurheilu