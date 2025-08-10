Kaksinkertaisen olympiavoittajan ja ME-miehen, 26, ura ohi?

Taistoluistelun kaksinkertainen olympiavoittaja Nathan Chen ei ole kilpailemassa ainakaan ensi talven olympialaisissa Italiassa. Yhdysvaltalaisen ura voi olla hyvin ohi.

Nathan Chen, 26, vahvisti kuusi kuukautta ennen Milano-Cortinan talviolympialaisia, ettei hän ole niihin osallistumassa, Los Angeles Times raportoi.

Neloishyppyjen taitaja on viimeksi ylipäätään taitoluistellut kilpaa Pekingin olympialaisissa helmikuussa 2022. Yhdysvaltalainen voitti tuolloin kultaa sekä yksinluistelussa, jossa hän teki lyhytohjelman maailmanennätyksen, että joukkuekilpailussa.

Chenillä on myös kolme maailmanmestaruutta sekä olympiapronssi Pyeongchangin joukkuemittelöstä 2018.

"Olen varsin tyytyväinen uraani"

Nathan Chen loisti Pekingin olympialaisissa helmikuussa 2022.Credit: PCN Photography / Alamy Stock Photo

Los Angeles Times kirjoittaa, että Chen ei ole virallisesti lopettanut uraansa, mutta yhdysvaltainen on pohtinut, että realistiset voittamisen mahdollisuudet olisivat pienet.

Hän on myös valmis aloittamaan uuden uran lääketieteen parissa. Lääketieteellisiin opintoihin mielivä mies on kiinnostunut kardiologiasta ja onkologiasta, etenkin genetiikan näkökulmasta.

– Haluan vain avata ovia nähdäkseni, mikä toimii minulle parhaiten. Ja rehellisesti sanottuna, olen tässä vaiheessa eläämäni jo saavuttanut tarpeeksi luistelussa, että olen varsin tyytyväinen uraani, Chen sanoo.

– Lääkärin työn perusta on mielestäni auttaa ihmisiä. Se on asia, jota en välttämättä kokenut tekeväni urheilijana ja jotain vähän puuttui.

Chen on opiskellut aiemmin Yalen yliopistossa tilasto- ja datatiedettä, ja hänellä on kandidaatin tutkinto.