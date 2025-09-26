Koskipujottelun 14-kertaisella maailmanmestarilla ja kolminkertaisella olympiavoittajalla Jessica Foxilla havaittiin munuaiskasvain. Australialainen on leikattu.

Koskipujottelusuuruus Jessica Fox, 31, joutuu jättämään tämänsyksyiset MM-kilpailut (29.9.–4.10.) kotimaansa Australian Penrithissä väliin. News.com.au raportoi urheilijan joutuneen "sokkileikkaukseen" sen jälkeen kun hänellä diagnosoitiin munuaiskasvain.

– Tämä on ollut valtava järkytys ja tässä on paljon sulateltavaa, mutta kun olin päässyt leikkauksesta ja toipuminen oli käynnissä, minusta oli varsin selvää, etten kilpailisi MM-kisoissa, Fox kertoi perjantaina mediatilaisuudessa.

– Jos olen lähtöviivalla, haluan olla valmis ja parhaimmillani, ja minun täytyi asettaa terveyteni etusijalle.

Fox on pohtinut, että tämän olisi tarkoitus mennä nyt näin.

Jessica Fox vauhdissa vauhdikkaassa lajissaan Pariisin olympialaisissa 2024.STELLA Pictures / ddp

Ranskassa syntynyt mutta Australiaa edustava Fox arveli, että pääsisi vesille jälleen parin viikon kuluessa, mutta hän ei tiedä, milloin hän palaa takaisin kilpailemaan. Hän aikoo ottaa rauhassa ja varmistaa tekevänsä oikeita ratkaisuja.

Fox voitti ensimmäisen olympiakultansa Tokiossa C1-luokassa vuonna 2021. Viime vuonna Pariisissa hän juhli olympiavoittoa sekä K1:ssä että C1:ssä. Fox on saavuttanut myös yhden olympiahopean ja kaksi olympiapronssia.

Maailmanmestaruuksia aussilla on peräti 14.