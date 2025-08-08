Kaksinkertainen olympiavoittaja sai sydänkohtauksen

Erika Salumäe
Erika Salumäe on Viron kaikkien aikojen menestyneimpiä urheilijoita. Kuva vuodelta 1992.imago sportfotodienst/ All Over Press
Julkaistu 08.08.2025 11:14
Toimittajan kuva

Tuomas Hämäläinen

tuomas.hamalainen@mtv.fi

@TuoHamalainen

Virolainen ratapyöräilyn kaksinkertainen olympiavoittaja Erika Salumäe sai sydänkohtauksen.

Erika Salumäe, 63, kertoi kokemastaan Facebookissa kissastaan ja koirastaan julkaisemansa kuvan yhteydessä.

– Elämä on täynnä ihania yllätyksiä. Nämä ihanat olennot, nelijalkaiset lapseni, odottivat minua viikon, virolaislegenda aloitti.

– Mitä sitä salailemaan – päädyin sairaalaan sydänkohtauksen vuoksi, hän jatkoi.

Salumäe leikattiin ja hänen sepelvaltimoonsa asetettiin stentti. Virolainen kertoi voineensa jo hyvin.

– Olemme yhdessä, ja tapa, jolla he ottivat minut vastaan nuollen ja ollen rinnallani, on korvaamaton, hän viittasi lemmikkeihinsä.

– Suurkiitos samalla läheisille ystävilleni.

Õhtuleht raportoi Salumäen saaneen sydänkohtauksen aiemminkin, vuonna 2006. Ratapyöräilysuuruus on sanonut tuoreeltaan, että hänellä on iskeeminen sydänsairaus, joka puhkeaa aika ajoin ja hän joutuu leikkaukseen.

Salumäe on yksi Viron kaikkien aikojen menestyneimmistä urheilijoista. Hän voitti ratapyöräilyssä olympiakultaa 1988 ja 1992, saavutti myös kaksi maailmanmestaruutta ja teki uransa aikana 15 maailmanennätystä. Hänet valittiin yhdeksän kertaa Viron vuoden naisurheilijaksi.

Lisää aiheesta:

Urheilulupaus Ngakau, 18, on menehtynyt onnettomuudessa – "Sydämemme on murskattu"Kukkulan kuningas - ja Puisto-osasto-sarjojen tähti ammuttiin kuoliaaksiArnold Schwarzeneggeriltä valtaisa tunnustus kehonrakennuslegenda Pearlin kuoltuaSyövästäkin selvinnyt 101-vuotias selätti nyt koronaviruksen: "Hänellä on superihmisen DNA"Entinen F1-kuski loukkaantui vakavasti rajussa onnettomuudessa – ajoi aika-ajot loppuun murtuneella selällä!Kolbie perui häänsä vain viikon varoitusajalla – lahjoitti yli 3 000 euron juhlapaikan tuntemattomille
KilpapyöräilyUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Kilpapyöräily