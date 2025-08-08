Kaksinkertainen olympiavoittaja sai sydänkohtauksen

Virolainen ratapyöräilyn kaksinkertainen olympiavoittaja Erika Salumäe sai sydänkohtauksen.

Erika Salumäe, 63, kertoi kokemastaan Facebookissa kissastaan ja koirastaan julkaisemansa kuvan yhteydessä.

– Elämä on täynnä ihania yllätyksiä. Nämä ihanat olennot, nelijalkaiset lapseni, odottivat minua viikon, virolaislegenda aloitti.

– Mitä sitä salailemaan – päädyin sairaalaan sydänkohtauksen vuoksi, hän jatkoi.

Salumäe leikattiin ja hänen sepelvaltimoonsa asetettiin stentti. Virolainen kertoi voineensa jo hyvin.

– Olemme yhdessä, ja tapa, jolla he ottivat minut vastaan nuollen ja ollen rinnallani, on korvaamaton, hän viittasi lemmikkeihinsä.

– Suurkiitos samalla läheisille ystävilleni.

Õhtuleht raportoi Salumäen saaneen sydänkohtauksen aiemminkin, vuonna 2006. Ratapyöräilysuuruus on sanonut tuoreeltaan, että hänellä on iskeeminen sydänsairaus, joka puhkeaa aika ajoin ja hän joutuu leikkaukseen.

Salumäe on yksi Viron kaikkien aikojen menestyneimmistä urheilijoista. Hän voitti ratapyöräilyssä olympiakultaa 1988 ja 1992, saavutti myös kaksi maailmanmestaruutta ja teki uransa aikana 15 maailmanennätystä. Hänet valittiin yhdeksän kertaa Viron vuoden naisurheilijaksi.