Kaksi vangittiin epäiltynä taposta Kihniössä, yksityiskohdat epäselviä – tutkinnanjohtaja Aamulehdelle: "On sekin mahdollisuus, että rikosta ei ole lainkaan tapahtunut"

Syytä epäillä -peruste on todennäköisin syin vangitsemista lievempi vangitsemisperuste, eikä vaadi yhtä painavaa näyttöä rikollisesta teosta.

– Asia on epäselvä, ja vielä on sekin mahdollisuus, että rikosta ei ole lainkaan tapahtunut. En pysty tässä vaiheessa tiedottamaan asiasta, hän sanoo.

Käräjäoikeuden tietojen mukaan rikos on tapahtunut viime tiistaina tai keskiviikkona.

Miehellä ja naisella on sama sukunimi, ja nainen on saanut sukunimensä avioliiton myötä. Eri lähteistä yhdistettyjen osoitetietojen perusteella he ovat ainakin asuneet samassa osoitteessa.