Kaksi uutta seikkaa selvillä Belgorodin lentokoneturmasta

Ukraina ei ole myöntänyt ampuneensa konetta, muttei kiistänytkään, kirjoittaa The Guardian .

Venäjä on myös väittänyt Reutersin mukaan, että Ukrainan tiedustelupalvelulle olisi annettu varoitus ennakkoon 15 sotavankia kuljettaneen koneen saapumisesta alueelle. Ukraina kiistää saaneensa tällaista varoitusta Venäjältä suullisena saati kirjallisena.

Toinen seikka: Venäjällä leviää luettelo vangeista?

Tiettävästi Venäjän mediassa on julkaistu luettelo ukrainalaisista sotavangeista, joiden väitetään olleen koneessa. Väite on peräisin Ukrainan ihmisoikeusasiamies Dmytro Lubinetsilta. Reutersille Lubinets kertoi, että luettelossa on virheitä.