Ukraina vaatii Venäjältä todisteita sotavankien väitetyistä kuolemista

Lisäksi on rakeinen kuvanauha, jonka väitetään näyttävän ajoneuvoja kuljettamassa sotavankeja koneeseen. Kuvanauhan laatu on uutistoimisto AFP:n mukaan liian huono tämän todentamiseksi.

Ukraina on vahvistanut, että sotavankien vaihdon oli määrä tapahtua keskiviikkona. Se ei ole selvästi kiistänyt koneen alasampumista. Ukraina on kuitenkin sanonut, että Venäjä ei ollut pyytänyt välttämään sotatoimia lentokonetta vastaan rajan läheisyydessä. Näin se on Ukrainan mukaan aiemmin tehnyt, kun sotavankeja on lennätetty sovittuun vankienvaihtoon.