Ruotsin konkaripelaaja Johan Samuelsson päästeli poikkeuksellisen kovaa tekstiä Suomelle hävityn salibandyn MM-finaalin jälkeen.

Ruotsi jäi kotikisoissaan hopealle ensimmäistä kertaa, kun Suomi nousi sensaatiomaiseen 5–4-jatkoaikavoittoon neljän maalin takaa.

Taiston tauottua Ruotsin maajoukkueen konkaripelaaja Johan Samuelsson, 35, ilmoitti päättävänsä maajoukkueuransa katkeraan tappioon. Samuelsson antoi Expressenille haastattelun, jossa tunteet risteilivät laidasta laitaan.

Itkevä maajoukkuelegenda oli finaalin jälkeen täynnä vihaa. Samuelsson raivosi loppuottelun tuomariparille. Pelin viheltänyt tanskalaispari sai täyslaidallisen.

– Täysin kamalat kiintiötuomarit olivat mukana vain, koska he ovat maasta, jossa pelataan salibandya. He eivät pysyneet mukana. He tuomitsivat meille myös lohkovaiheessa ja olivat yhtä huonoja jo silloin. Katsomossa istunut isäni tai nelivuotias poikani olisivat pärjänneet yhtä hyvin. He olivat totaalisen kylmiä. Antakaa parhaiden tuomita, mikä on ongelma? Samuelsson tykitti.

– On syvältä, että kaksi tonttua päättää urani. Mutta sellaista se on.

Osansa sai myös Ruotsin salibandyliitto, jonka linjaukset eivät lämmitä Samuelssonia.

– Liitto on valinnut iskulauseen: kaikkien pitäisi päästä mukaan. Mutta me puhumme huippu-urheilusta. Parhaiden ihmisten pitäisi olla mukana ja kilpailla siitä. Ei pitäisi olla mitään kiintiöitä. Antakaa tulevien nuorten poikien ja tyttöjen kisata tasavertaisesti.

Ruotsin liitto ilmoitti jo ennen kisoja, että maajoukkueen valmennus vaihtuu kotiturnauksen jälkeen. Thomas Brottman ja Niklas Norden olisivat mitä ilmeisimmin halunneet jatkaa tehtävässään. Samuelsson pitää ratkaisua pöyristyttävänä.

– Koko valmennustiimi on tehnyt loistavaa työtä. Eliittipelaajiltamme vaaditaan huipputekemistä. Sitten kun siitä tulee epämukavaa, heidät laitetaan sivuun. Se on todella typerää. En ymmärrä sitä. Minun mielestäni jonkun muun pitäisi väistyä.

– He laittoivat sielunsa peliin saadakseen maajoukkueen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. He joutuvat lähtemään intohimonsa vuoksi. Toivon, että liiton työntekijöillä on sama intohimo kuin valmennustiimillä. On selvää, ettei asia ole niin, Samuelsson jatkoi.

Pitkän linjan salibandypeluri voitti urallaan neljä maailmanmestaruutta.