Huima näky Suomen kultajuhlissa – MM-sankari paljasti: "Sitä mä tässä nyt odotan"

Suomen salibandymaajoukkue aloitti railakkaat kultajuhlansa Malmön areenan pukusuojissa. Se varmisti viidennen maailmanmestaruutensa kaatamalla sunnuntain finaalissa Ruotsin 5–4 jatkoajan jälkeen.

"We are the champions," raikasi kovaan ääneen Suomen pukukopissa voiton jälkeen. Tunnelma oli silminnähden katossa.

Suomen pelaajat nauttivat mitalit kaulassa kuplivaa suoraan MM-pokaalista. Tuore mestarivalmentaja Esa Jussila, joka voitti kaksi MM-kultaa pelaajana itsekin, vietiin perinteiden mukaisesti vaatteet päällä suihkuun.

Katso ylälaidan videolta, miten Suomen pelaajat juhlivat voittoa.

Suomi nousi Ruotsia vastaan sensaatiomaisesti neljän maalin takaa-ajomatkalta voittoon. Elintärkeän 4–4-tasoituksen kolmannessa erässä maalannut Aaro Astala sanoi pysyneensä alusta alkaen luottavaisena Suomen voittoon.

– En valehtele kun sanon, etten hetkeäkään epäillyt ettemme hoitaisi tätä turnausta. Sen jälkeen kun voitimme tiistaina Ruotsin, niin tiesin ettei meitä kyllä helpolla kaadeta, Astala iloitsi MTV Urheilulle.

2:38

Tähdistökentälliseen valittu Aaro Astala raotti, miten kultajuhlat jatkuvat – "Sitä mä tässä nyt odotan"

Porilaislähtöinen Eemeli Akola, joka kohtasi finaalissa seuratoverinsa Växjöstä, ilmoitti jäävänsä juhlien jälkeen Ruotsiin kun muut palaavat Suomeen.

Ruotsalaisjoukkueella on ottelu edessään heti torstaina, mutta Akolalla on keinonsa paketoida mestaruusjuhlat pienoiskokoon.

– Kun ei nuku, niin siitä saa kahden päivän edestä sitten. Se on valintoja! Akola naurahti.

1:07

Eemeli Akola paljasti, minkälaisia keskusteluja kävi ruotsalaisten seuratovereidensa kanssa.

Kahdella maalilla ja maalisyötöllä Suomen kiriä avittaneelle Justus Kainulaiselle MM-finaalilla oli erityinen merkitys.

Kolme vuotta sitten sama mies onnistui loppuottelussa hattutempussa, mutta Ruotsi vei silloin pidemmän korren.

– Mieletön fiilis. Neljä maalia tappiolla, ja sieltä vielä kammettiin suomalaisella sisulla meille tämä voitto. Ihan mieletön juttu meille, Kainulainen fiilisteli.

1:10

Justus Kainulainen kertoo, mikä peliliike ratkaisi voiton Suomelle.