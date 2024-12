Ruotsin päävalmentajaspekulaatioihin nostettu Mika Kohonen kommentoi tilannettaan salibandyn MM-turnauksen aikana.

Ruotsalaisessa salibandyssa kuohuu. Ruotsin maajoukkue kärsi sunnuntaina kirvelevän tappion Suomelle Malmössä pelatussa MM-finaalissa johdettuaan ottelua jo maalein 4–0, mutta laineet lyövät myös kabinettien puolella.

Maan salibandyliitto ilmoitti jo ennen MM-kisoja, etteivät valmentajat Thomas Brottman ja Niklas Nordén jatka maajoukkueen peräsimessä. Tämä siitä huolimatta, että jatkohaluja kaksikolla olisi ilmeisesti ollut. Liiton päätös on aihettanut närää jopa Ruotsin joukkueen sisällä.

– Koko valmennustiimi on tehnyt loistavaa työtä. Eliittipelaajiltamme vaaditaan huipputekemistä. Sitten kun siitä tulee epämukavaa, heidät laitetaan sivuun. Se on todella typerää. En ymmärrä sitä. Minun mielestäni jonkun muun pitäisi väistyä, maajoukkueuransa MM-finaaliin lopettanut Johan Samuelsson ruoti tappion jälkeen.

– He laittoivat sielunsa peliin saadakseen maajoukkueen korkeimmalle mahdolliselle tasolla. He joutuvat lähtemään intohimonsa vuoksi. Toivon, että liiton työntekijöillä on sama intohimo kuin valmennustiimillä. On selvää, ettei asia ole niin.

Spekulaatiot seuraavasta päävalmentajasta käyvät Ruotsissa kuumana, ja myös suomalainen pelaajalegenda, nykyisin ruotsalaista Storvreta IBK:ta valmentava Mika Kohonen on vedetty mukaan keitokseen. Kohonen vieraili lauantain Ruotsi–Tshekki-välierän erätauolla ruotsalaisen SVT:n studiovieraana, ja asia nousi tietysti keskusteluun.

Asiantuntija Mattias Samuelsson näki, että Kohosen olisi oivallinen valinta Ruotsin päävalmentajaksi, mihin Kohonen antoi oman vastineensa.

Kohonen ei omien sanojensa mukaan pidä siirtymistä maajoukkuevalmentajaksi vielä ajankohtaisena, mutta on avoin ajatuksella myöhemmin, kunhan kohdalle osuu sopiva projekti.

– Mutta valmennan Storvreta IBK:ta vielä muutaman vuoden. Meillä on vielä muutama pokaali voitettavana. Sitten on jonkin maajoukkueen vuoro, Kohonen sanoi lähetyksessä Innebandymagazinetin mukaan.

Kohosen mukaan kyseeseen voisi tulla mikä tahansa maailman kärkimaajoukkueista.

– Olisi tietysti suuri kunnia valmentaa Suomen maajoukkuetta, mutta niin olisi myös Ruotsin, Tshekin tai Sveitsin maajoukkuetta. Sillä ei ole merkitystä. Mutta en ole aivan varma, haluanko olla altistaa poikaani (Ruotsin maajoukkueessa pelaavaa Gabriel Kohosta) sille maajoukkueessa. Ehkä, kun hän on vähän vanhempi.

Kohosen poika Gabriel Kohonen, 20, pelasi Ruotsin maajoukkueessa sunnuntaina päättyneessä turnauksessa. Hän edustaa seuratasolla isänsä päävalmentamaa Storvretan joukkuetta.