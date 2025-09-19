Tapahtuma-aikaan 16- ja 17-vuotiaat nuoret tunnustivat teon oikeudessa. Toisen mukaan ennen tapahtumia oli juotu kirkasta viinaa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut kaksi nuorta ehdollisiin vankeusrangaistuksiin 15-vuotiaan pojan törkeästä pahoinpitelystä Maskussa.

Käräjäoikeuden mukaan pojat pahoinpitelivät uhrinsa lokakuussa 2024, kun tämä oli kotonaan sammuneena omassa sängyssään. Tuomitut nuoret olivat tapahtuma-aikaan 16- ja 17-vuotiaita.

Aluksi tuomitut läpsivät poikaa käsillään useita kertoja päähän herättääkseen hänet, minkä jälkeen he löivät poikaa useita kertoja voimakkaasti nyrkeillä päähän ja eri puolille vartaloa, tuomiossa sanotaan.

He myös potkivat poikaa kylkiin ja vatsan alueelle sekä löivät tätä täydellä juomatölkillä päähän. Tuomion mukaan väkivalta kesti ainakin tunnin, eivätkä tuomitut sinä aikana poistuneet huoneesta tai päästäneet sinne sisään muita. Pahoinpitelyn lisäksi he piirsivät uhrin kasvoihin ja vaatteisiin tussilla sekä vetivät tämän alushousut alas pakaroiden alapuolelle.

Tuomion mukaan poika oli tapahtuma-aikaan täysin puolustuskyvytön, koska hän oli sammunut.

Kaverit soittivat hätäkeskukseen

Käräjäoikeuden mukaan uhrin kaverit ilmoittivat pahoinpitelystä hätäkeskukseen. Uhri oli vammojensa vuoksi reilun viikon sairaalassa.

Nuoret tunnustivat törkeän pahoinpitelyn käräjäoikeudessa. Toinen heistä sanoi, että uskoo todisteiden valossa menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla. Kertomansa mukaan hänellä ei ole tapahtumista muistikuvia. Hän myös kertoi käräjäoikeudessa, että ennen pahoinpitelyä oli ostettu pullo kirkasta viinaa, jota oli juotu.

Nyt 17-vuotias poika tuomittiin vuoden ja seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen nuorena henkilönä tehdystä törkeästä pahoinpitelystä. Toinen tuomittu, tätä nykyä 18-vuotias poika taas sai vuoden ja seitsemän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen nuorena henkilönä tehdystä törkeästä pahoinpitelystä sekä nuorena henkilönä tehdystä huumausaineen käyttörikoksesta ja rattijuopumuksesta.

