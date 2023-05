Kaksi joukkoampumista sai serbialaiset kadulle vastustamaan väkivaltaa ja maan kahtiajakoa lietsovaa mediaa – Presidentin mukaan mielenosoittajat ovat "haaskalintuja ja hyeenoita"

Serbiassa on tänään jälleen määrä kutsua koolle laajoja protesteja pääkaupunki Belgradiin. Protesteissa halutaan vastustaa "maassa vallitsevaa väkivallan kulttuuria".

Presidentti nimitellyt vastustajia voimakkaasti

Protesteissa on vastustettu muun muassa väkivaltaista sisältöä maan valtamediassa ja vaadittu maan sisäministerin ja tiedustelupäällikön eroa.

Maan presidentti on kutsunut protesteja organisoivia opposition edustajia muun muassa "haaskalinnuiksi ja hyeenoiksi", jotka pyrkivät hyötymään tragedioista.

Kyseessä on arveltu olleen vastamielenosoitus tulevalle hallinnonvastaiselle mielenosoitukselle.

Vucic sanoi perjantaisen kokoontumisen "yhdistävän Serbiaa ja osoittavan, että sillä on tulevaisuus".

– Hallitus näyttää elävän toisessa todellisuudessa. He käyttäytyvät kuin eivät näkisi näitä ihmisiä, kuulisi heidän huoliaan eivätkä haluaisi palvella heitä, sanoi vasemmistolaista oppositiopuoluetta johtava Dobrica Veselinovic.

Hallitusta vastustavien mielenosoitusten on määrä alkaa tänään iltakuudelta Suomen aikaa.

"Iso osa Serbiasta ei tiedä, mitä Belgradissa on tapahtumassa"

Myös nyt käynnissä olevia protesteja on pyritty mustamaalamaan hallituksen medioissa. Muun muassa niiden kokoa on vähätelty, ja samalla on levitelty salaliittoteorioita siitä, että ulkovallat olisivat protestien takana.