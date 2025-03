Kymmenet tuhannet mielenosoittajat kokoontuneet Serbiassa – hallinnon vastaiset protestit jatkuneet jo kuukausia

Belgradiin on kerääntynyt kymmeniä tuhansia ihmisiä mielenosoitukseen, jonka odotetaan olevan suurin Serbiassa vuosikymmeniin.

Kymmenet tuhannet mielenosoittajat ovat kokoontuneet Belgradiin tänään lauantaina osoittamaan mieltä Serbian presidentin Aleksandar Vučićin politiikkaa vastaan. Serbiassa on järjestetty mielenosoituksia useiden kuukausien ajan.

Uutistoimisto Reuters kertoo viranomaisten odottavan kaupunkiin 60 000–80 000 mielenosoittajaa. Järjestäjät odottavat määrän olevan vielä isompi. Mielenosoituksen uskotaan olevan suurin Serbiassa vuosikymmeniin.

/All Over Press

Lähes päivittäiset opiskelijamielenosoitukset alkoivat joulukuussa sen jälkeen, kun 15 ihmistä kuoli rautatieaseman katon romahdettua pohjoisessa Novi Sadin kaupungissa.

Asemalla oli muutamaa kuukautta aiemmin saatu valmiiksi vuosia kestänyt remontti. Protestoijat syyttivät hallintoa muun muassa korruptiosta ja surkeasta rakennusvalvonnasta.

Tapahtuneesta on nostettu syyte 13 ihmistä vastaan. Hallitus on aloittanut korruption vastaisen kampanjan. Pääministeri Milos Vucevic ja kaksi muuta ministeriä on eronnut.

Lue myös: Serbiassa kymmenettuhannet vaativat päättäjiä vastuuseen rautatieaseman katon tuhoisasta romahtamisesta