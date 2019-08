Tutkija: Poliisin "räikeän epäoikeudenmukaiset" toimet vahvistavat mielenosoitusintoa Moskovassa

Aiemmin päivällä on määrä järjestää kommunistisen puolueen mielenosoitus, jonka järjestämiseen on saatu sen sijaan lupa.

Venäjän hallinto puolustaa poliisin toimia



Venäjällä on noussut protestiaalto myös muun muassa videosta, jossa mellakkapoliisi lyö mielenosoitukseen osallistuvaa naista. Maan sisäministeriö on aloittanut tutkinnan tapauksesta.

Venäjän hallinto on sen sijaan puolustanut poliisin voimankäyttöä viimeaikaisissa suurissa mielenosoituksissa. Peskov sanoi tiistaina, että lainvalvonnan jämäkkyys on oikeutettua julkisen levottomuuden hillitsemiseksi.

Oppositiojohtaja lopetti nälkälakkonsa terveyshuolien vuoksi



Lehden mukaan Sobol on pidätetty moneen otteeseen mielenosoitusten yhteydessä, mutta hänet on päästetty aina vapaaksi, koska hänellä on alaikäinen lapsi. Sobolista on muodostunut tämän kesän mielenosoitusten näennäinen johtaja, koska lukuista muut oppositiojohtajat ovat poliisin huostassa, Navalnyi mukaan lukien.