Mellakat Serbiassa kiihtyvät: mielenosoittajat raivoissaan koronalukujen vääristelystä: "Kansalaiset ovat sivullisia uhreja"

Maan pääkaupunkiin Belgradiin oli jälleen kerääntynyt parlamenttitalon eteen useita tuhansia ihmisiä, jotka kritisoivat maan koronatoimia. Poliisi käytti myös keskiviikkoiltana kyynelkaasua. Mielenosoittajia ovat hiertäneet hallinnon epäjohdonmukaiset koronatoimet, ja he tulistuivat alkujaan tiistaina maan presidentin suunnittelemasta uudesta ulkonaliikkumiskiellosta.

Lukujen salaamista

Toinen mielenosoittaja, Danijela Ognjenovic kertoo mielenosoittajien saaneen tarpeekseen koronalukujen peukaloinnista. Muun muassa paikallinen tutkivan journalismin verkosto BIRN on syyttänyt viranomaisia todellisten lukujen salaamisesta. Serbian hallitus on kiistänyt syytökset.

Maassa kirjattiin myös tiistaina tähän mennessä korkein päiväkohtainen koronakuolemien määrä, eli 13 uutta koronaan liittyvää kuolemaa. Johns Hopkins -yliopiston mukaan seitsemän miljoonan ihmisen Serbiassa on varmistettu yli 17 000 koronatartuntaa.

Koronaan liittyviä kuolemia maassa on kirjattu yliopiston mukaan 341. Väkilukuun suhteutettuna Serbiassa on miljoonaa asukasta kohden kirjattu 1 955 koronatartuntaa ja 39 koronaan liittyvää kuolemaa.

Kriisiryhmä vaikuttaa kuitenkin presidentin mukaan olevan sitä mieltä, ettei ulkonaliikkumiskieltoa asetettaisi. 50-vuotiasta Vucicia on syytetty autoritaarisuudesta, vaikka hänellä on pääosin seremoniallinen virka. Vucic on leimannut mielenosoittajat fasisteiksi ja vihjaili myös epäilyistä, että vieras valta olisi puuttunut tapahtumiin. Hän ei kuitenkaan esittänyt mitään todisteita jälkimmäisestä väitteestä.