Live kello 12.30: Hyppää liikennöinnin aloittavan Tampereen ratikan kyytiin – rakennustyöt valmistuivat alle budjetin

MTV Uutiset Live on Tampereella Ratikka-juhlassa jo sunnuntaina. Suora lähetys ratikan kyydistä alkaa kello 12.30, haastateltavana Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö.

Katso video: Näin ratikan koeliikenne sujui toukokuussa:

Tampereen pormestari Lauri Lyly iloitsee ratikan valmistumisesta, sillä Tampereella on rakennettu paljon asuntoja ratikkareitin varrelle.

– Raitiotie on joukkoliikenneratkaisu, mutta myös mitä suurimmassa määrin kaupunkikehitystä. Vuonna 2014-2017 Tampereella rakennettiin 8500 asuntoa. Vuosina 2018-2021 valmistuu 15 000 asuntoa. Iso osa näistä kodeista on rakentunut ratikkareitin varrelle, Lyly sanoo.

Raitiotien rakentamisen Raitiotieallianssia sitova tavoitekustannus on alun perin 219 miljoonaa euroa. Raitiotien rakentamisen lisäksi Tampereen kaupunki on tilannut Raitiotieallianssilta erilaisia töitä tehtäväksi raitiotien rakentamisen yhteydessä, kuten vesihuoltotöitä, katurakenteiden uusimista ja uusien pyöräväylien rakentamista.

Myös Tampereen pääkadun, Hämeenkadun, uusiminen on tullut Raitiotieallianssin tehtäväksi. Hämeenkadun uusiminen tuli myös valmiiksi vuoden etuajassa, sillä sen piti valmistua vuonna 2022.

Yhdessä Raitiotieallianssin tavoitekustannus on noin 300 miljoonaa euroa. Siitä 250 miljoonaa kohdistuu raitiotien rakentamiseen ja noin 50 miljoonaa raitiotien rakentamisen yhteydessä tehtäviin muihin töihin.

– Raitiotie rakentuu ennen kaikkea kaupunkilaisille helpottamaan ja sujuvoittamaan tamperelaisten ja täällä kulkevien arkea, olivatpa he täällä työssäkäyviä, asioivia tai matkailijoita. Raitiotie on osa Tampereen isoa muutosta, jonka tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja kasvattaa kestävien kulkutapojen osuutta, Lyly toteaa.