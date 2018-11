Jokelan koulusurmista 11 vuotta: Ampujaa paenneesta Alviinasta tuli väkivaltatutkija ja poliitikko – "Nuorten on saatava heti apua pahaan oloonsa"

Juttu on julkaistu alun perin 5.11.2017, kun koulusurmasta oli kulunut 10 vuotta.

Reilut kaksi tuntia aikaisemmin Alametsä istui historian ja yhteiskuntaopin tunnilla. Hieman ennen puolta päivää koulun käytävältä alkoi kuulua laukauksia. Koulun rehtori kuulutti, että oppilaiden on pysyttävä sisätiloissa. Lukiolaisia pakeni käytävältä paniikissa Alametsän luokkaan.

– Tajusimme, että on tapahtunut jotain isoa. Evakuointikeskuksessa tuli utelias olo. Kaikki halusivat selvittää, kuka ampuja oli ja ketkä ovat kuolleet, ketkä elossa. Mutta kun sai kuulla, että kuolleiden joukossa oli myös oma kaveri, suru iski ja mietti, miltä se uhrien perheistäkin tuntui. Kaikille se oli ihan uskomattoman raskas päivä.

Monet suistuivat raiteiltaan

Tapaus kosketti koko Suomea, erityisesti jokelalaisia. Kuolonuhrit on haudattu ja loukkaantuneiden fyysisiä vammoja hoidettu, mutta teko tuhosi henkisesti myös monien muiden elämän.

Yhteisö paransi haavat

Vuosien jälkeenkin Jokelan koululla on paikkoja, jotka tuovat muistot pintaan Alametsälle.

– Kun olen käynyt koululla siinä luokassa, niin jokin raskas tunne laskeutuu. Siellä on vähän vaikea olla.

Uusi isku määritti uran suunnan

Millaista ihmisyys on? Miten Jokelan ja Kauhajoen kaltaisia tapauksia voisi ennaltaehkäistä? Kuinka nuoret voisivat saada tehokkaammin apua mielenterveysongelmiinsa? Nämä kysymykset valtasivat Alametsän mielen etenkin Jokelan vuosipäivinä.

Ampujan ajatuksiin

Rauhaa välittämään

– Jokela oli niin syvä isku käsityksiini ihmisyydestä ja elämästä, että piti aika äkkiä miettiä se oman elämänsä tarkoitus ja että on saanut mahdollisuuden vielä elää.

Kirjaprojekti laajeni lopulta osaksi kansainvälistä dokumenttia ”Pekka. Inside the mind of a school shooter”, johon Alametsä hankki haastateltavia Jokelasta. Dokumenttia tehdessä omat traumat tulivat lähelle.

Paha olo ulos

Mitä Alviina Alametsä haluaisi nyt sanoa syrjäytyneelle nuorelle, jonka mielessä käyvät vastaavat ajatukset kuin Pekka-Eric Auvisella 11 vuotta sitten? Alametsän mukaan väkivaltaisia tunteita ja ajatuksia on meillä lähes kaikilla eikä sitä voi pitää lähtökohtaisesti vääränä asiana. Myös Alametsä taisteli aikoinaan päästäkseen irti vihasta.

Jokelan koulusurman jälkihoitoon syydettiin miljoonia. Jossittelu tapahtuneen suhteen on turhaa, mutta ihmishenkien lisäksi olisi säästynyt useita miljoonia enemmän, jos nuorten pahan olon ja masentuneisuuden matalan kynnykseen hoitoon ennalta olisi panostettu aiemmin.

– Silloin tilanne on usein jo eskaloitunut ja ihmiset rupeavat hoitamaan ongelmiaan muilla tavoilla, kuten päihteillä.

– Nuorilla on aika paljon paineita menestyä ja pärjätä. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että nuoret saavat äänensä kuuluviin ja pääsisivät tekemään asioita, jotka heille on merkityksellisiä. Ettei kukaan jäisi ulos siitä. Tähän meidän pitää voida vaikuttaa politiikan keinoin.