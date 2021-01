Kainuussa lähes joka kymmenes työikäinen ei kykene työhön, Uudellamaalla noin neljä prosenttia – työkyvyttömyydessä suuria maantieteellisiä eroja

"Terveyserot selkeämpiä kuin työkyvyttömyyserot"

Laaksonen on yhdessä Kelan tutkijan Riku Perhoniemen sekä tutkimuspäällikkö Jenni Blomgrenin kanssa tutkinut maakunnallisia eroja työkyvyttömyyseläkkeiden hakemisalttiudessa ja hakemusten hyväksymisessä.

Kelan Perhoniemi mainitsee, että esimerkiksi pohjoisessa on paljon mielenterveyteen liittyviä ongelmia, kun idässä sairastetaan perinteisesti verisuonitauteja. Etelässä ja lännessä pysytään keskimäärin terveempänä.

– Terveyserot ovat Suomessa selkeämpiä kuin työkyvyttömyyserot. Sairastamisessa kuva on melko selkeä ja se on pysyvä. Kun katsotaan työkyvyttömyyttä, kuvio on pääosin sama, mutta työkyvyttömyyteen liittyvät myös toimialaerot maakunnittain, hän avaa.