Joka neljännellä 40–45-vuotiaalla on merkittävä työkykyyn vaikuttava riski – "sairausloma ei välttämättä ole ratkaisu"

Yleisin työkykyyn vaikuttava riski on selkäkipu, josta kärsii jopa kolmannes ikäluokasta. Mielenterveyshäiriöt tulevat toisena naisilla, miehillä ne ovat neljänneksi yleisin riski. Lisäksi vain kolmasosa nelikymppisistä on normaalipainoisia. Riskejä on monia, selityksiä vähän.

– Esimerkiksi mielenterveyshäiriöt on tässä yksi riskitekijä. Me emme tiedä sitä syytä, miksi mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys on noussut niin paljon, kertoo työterveyden ylilääkäri Unto Palonen Terveystalolta.